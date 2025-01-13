Власти разъяснили, как изменятся тарифы на «коммуналку» в Башкирии в 2025 году

В конце 2024-го Радий Хабиров утвердил предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в Башкирии в этом году. Из распоряжения главы республики следует, что с 1 июля по 31 декабря плата за жилищно-коммунальные услуги увеличится не более чем на 16,7%. Данный показатель — предельный, повышение тарифов выше этой отметки запрещено.