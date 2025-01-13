Власти разъяснили, как изменятся тарифы на «коммуналку» в Башкирии в 2025 году

Государственный комитет Башкирии по тарифам рассказал, как изменятся цены за коммунальные услуги в наступившем 2025 году.
Осенью прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утверждены средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по регионам страны на второе полугодие 2025-го и предельно допустимые отклонения от них по отдельным муниципалитетам. Для Башкирии первый показатель власти установили на уровне 14,6%, второй — 2,1%.
В конце 2024-го Радий Хабиров утвердил предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в Башкирии в этом году. Из распоряжения главы республики следует, что с 1 июля по 31 декабря плата за жилищно-коммунальные услуги увеличится не более чем на 16,7%. Данный показатель — предельный, повышение тарифов выше этой отметки запрещено.
Изменение средневзвешенных тарифов на «коммуналку» с 1 июля по республике будет следующим: водоснабжение — 13,5%, водоотведение — 14,2", теплоснабжение — 16,5%, электроэнергия — 12,6%, газоснабжение — 10,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,8%.
— Таким образом, с учетом принятых решений, индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Республике Башкортостан с 1 июля 2025 года не превысил установленный Правительством Российской Федерации, — заявили в ГК по тарифам.
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