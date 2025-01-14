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Арктический циклон несёт в Молдову мороз: Готовимся, синоптики обещают — 10 градусов

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в ближайшее время.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

Молдова окажется в ледяных объятиях арктического циклона. Синоптики пугают, что температура воздуха упадёт до −10 градусов ночью. Днём тоже потепления не ждите. Ожидается до — 7 С.

Такого сюрприза зима не устраивала давно. Ветер северо-восточный, до 15 м/с, так что ощущаться мороз будет ещё жёстче. Если верить прогнозам, это лишь начало: похолодание закрепится, и плюсовые температуры в ближайшее время остаются только в мечтах.

Держитесь, согревайтесь и не забывайте о правилах зимней экипировки — тёплая одежда, шапка, шарф, варежки.

И всё же зима — время тишины и отдыха природы. Как бы холодно ни было, весна всё равно придёт.