Арктический циклон несёт в Молдову мороз: Готовимся, синоптики обещают — 10 градусов

Такого сюрприза зима не устраивала давно. Ветер северо-восточный, до 15 м/с, так что ощущаться мороз будет ещё жёстче. Если верить прогнозам, это лишь начало: похолодание закрепится, и плюсовые температуры в ближайшее время остаются только в мечтах.