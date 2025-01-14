В Балтийске появится «Сквер ожидания»

В марте прошлого года балтийцы приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На голосовании, которое проводили онлайн и с помощью волонтёров, было предложено три объекта: сквер у железнодорожного вокзала, сквер Памяти воинов-интернационалистов и бульвар Пикуля. Большинством голосов победил проект благоустройства территории у ж/д вокзала, который назвали «Сквер Ожидания».