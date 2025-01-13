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Шаурмичная, фотосалон и вейп-шоп: власти сносят в Уфе три нелегальных торговых павильона

В Уфе ликвидируют шаурмичную, фотосалон и вейп-шоп.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Уфы снесут три нелегальных торговых объекта. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.

Комиссия по выявлению самовольно установленных торговых объектов решила в принудительном порядке демонтировать:

— павильон с вывеской «Шаурма» рядом с домом № 6 по улице Баязита Бикбая;

— павильон с вывеской «Vape Shop» на перекрестке Бикбая-Жукова на остановке «Маршала Жукова»;

— павильон с вывеской «Фотосалон, Копицентр» на улице Рихарда Зорге рядом с домом № 31.

Известно, что собственники не стали добровольно ликвидировать объекты. Им направили копии решений комиссии. Уполномоченный орган приступил к сносу.

В мэрии отметили, что согласно законодательству, если в течение десяти рабочих дней собственник добровольно не демонтирует свой нестационарный торговый объект, то комиссия принимает решение о принудительном демонтаже.

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