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Крестный ход пройдет в Волгограде на праздник Крещения Господня

Присоединиться к шествию смогут все желающие.

В воскресенье, 19 января, православные волгоградцы отметят большой церковный праздник — Крещение Господне. В честь этого в областной столице пройдет крестный ход.

Как сообщили в администрации Советского района, торжественное церковное шествие начнется 19 января в 9.00 от храма Богоявления Господня по улице Ярославской. Крестный ход завершится на Ельшанской набережной в 11.00. После этого представители духовенства отслужат водосвятный молебен и освятят воды в Волге.

Здесь верующие смогут набрать воду или окунуться иордань. На берегу подготовят специальное место с подходами и палатками для переодевания.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в регионе уже вовсю идет подготовка к празднованию крещения. Для обеспечения безопасности граждан с 18 по 19 января будет организовано дежурство специалистов поисково-спасательных подразделений аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

религии