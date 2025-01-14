Крестный ход пройдет в Волгограде на праздник Крещения Господня

Как сообщили в администрации Советского района, торжественное церковное шествие начнется 19 января в 9.00 от храма Богоявления Господня по улице Ярославской. Крестный ход завершится на Ельшанской набережной в 11.00. После этого представители духовенства отслужат водосвятный молебен и освятят воды в Волге.