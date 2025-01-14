Крестный ход пройдет в Волгограде на праздник Крещения Господня

В воскресенье, 19 января, православные волгоградцы отметят большой церковный праздник — Крещение Господне. В честь этого в областной столице пройдет крестный ход.
Как сообщили в администрации Советского района, торжественное церковное шествие начнется 19 января в 9.00 от храма Богоявления Господня по улице Ярославской. Крестный ход завершится на Ельшанской набережной в 11.00. После этого представители духовенства отслужат водосвятный молебен и освятят воды в Волге.
Здесь верующие смогут набрать воду или окунуться иордань. На берегу подготовят специальное место с подходами и палатками для переодевания.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в регионе уже вовсю идет подготовка к празднованию крещения. Для обеспечения безопасности граждан с 18 по 19 января будет организовано дежурство специалистов поисково-спасательных подразделений аварийно-спасательной службы Волгоградской области.