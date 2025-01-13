В Ростове задержали подвыпившего угонщика, уснувшего за рулем

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 31-летний ростовчанин вместе с друзьями пил алкоголь. Затем он отправился домой. На одной из улиц он увидел незапертый автомобиль. Не теряя возможности, он сел в салон, завел авто и уехал. Однако долго кататься не смог, алкоголь взял свое, и мужчина заснул. Разбудили его уже сотрудники полиции.
Автомобиль вернули владельцу. В отношении ростовчанина завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении правил поведения.