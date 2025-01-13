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В СК РФ проконтролируют проверку после нарушения прав фермеров в Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав фермеров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 13 января.

В нескольких СМИ появилась информация о том, что в Сальском районе местный предприниматель осуществляет противоправные действия в отношении фермеров. Он оказывает на людей силовое и административное давление.

— Указывается, что подобное стало возможным при поддержке органов местной власти. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка, — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя СУ СК по Ростовской области доложить о ходе проверки и всех обстоятельствах.