Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии

«Организаторы церемонии вручения премии “Оскар” объявили об изменениях в графике проведения, продлении периода голосования по номинациям и переносе ключевых мероприятий в связи с продолжающимися лесными пожарами в Лос-Анджелесе», — уточняется в публикации.
Таким образом, период голосования продлится до пятницы, 17 января, до 17:00 по тихоокеанскому времени (18 января 04:00 мск). Номинанты будут объявлены в четверг, 23 января, в 05:30 утра по тихоокеанскому времени (23 января 16:30 мск).
В издании уточнили, что 97-я церемония вручения премии «Оскар» по-прежнему запланирована на воскресенье, 2 марта, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Ранее, 8 января, стало известно, что объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Кроме того, из-за распространения пожара в Палисейдс было отменено несколько премьер и временно приостановлено производство телевизионных шоу.
О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 24 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от пожаров составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений. Территория, охваченная лесными пожарами в Лос-Анджелесе, согласно данным от 13 января, уже превышает площадь Лихтенштейна. Огнем объяты 40 306 акров (163 кв. км). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 кв. км.
Агентство Bloomberg 11 января сообщило, что пожар в Калифорнии мог вызвать оборванный провод. Его нашли на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar. Между тем The Washington Post написала, что причиной мог стать запуск фейерверков на Новый год.
Для тушения пожара было направлено более 1 тыс. американских заключенных, которые должны сдерживать распространение огня. Для борьбы с огнем Мексика также направила в Лос-Анджелес группу пожарных.