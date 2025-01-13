Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 24 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от пожаров составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений. Территория, охваченная лесными пожарами в Лос-Анджелесе, согласно данным от 13 января, уже превышает площадь Лихтенштейна. Огнем объяты 40 306 акров (163 кв. км). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 кв. км.