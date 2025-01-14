Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне 14 января

В данный праздник принято ходить в храм. После посещения церкви собирались дома с родными и близкими за праздничным столом. Главным блюдом на Обрезание Господне считался запеченный поросенок или какие-либо другие блюда из свинины. Также на праздник было принято выпекать печенье в виде птиц, домашней скотины. А еще на праздник умывались в колодце, чтобы укрепить здоровье на весь год.