Что можно и нельзя делать на Обрезание Господне 14 января

В Беларуси православные верующие 14 января 2025 года отмечают Обрезание Господне. Он считается большим праздником, но не входит в число главных, которые отмечает православная церковь.
Обрезание Господне, история.
В Евангелие сказано, что на восьмой день после Рождества Иисусу Христу, как и всем мальчикам-израильтянам, необходимо было пройти обряд обрезания. Также отмечается, что в день Обрезания Господь получил имя, которое ему предрек ангел до момента зачатия — Иисус. Данный праздник считается именинами Спасителя.
Обрезание Господне, традиции.
В данный праздник принято ходить в храм. После посещения церкви собирались дома с родными и близкими за праздничным столом. Главным блюдом на Обрезание Господне считался запеченный поросенок или какие-либо другие блюда из свинины. Также на праздник было принято выпекать печенье в виде птиц, домашней скотины. А еще на праздник умывались в колодце, чтобы укрепить здоровье на весь год.
Обрезание Господне, что нельзя делать.
День не подходит для того, чтобы проводить генеральную уборку, а также заниматься бытовыми делами. Предки верили, что подобное может спровоцировать неприятности. Кроме того, не следует делать ремонт. Женщинам на праздник запрещено заниматься рукоделием. Не стоит ссориться, вступать в конфликты.
Обрезание Господне, что можно делать.
По традиции, на праздник ходили в храм, а по возвращению накрывали праздничный стол, за которым собирались с родственниками и близкими. Главным блюдом считался запеченный поросенок. А еще на Обрезание Господне умывались водой из колодца. Считалось, что таким образом можно укрепить здоровье.
Обрезание Господне, народные приметы.
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