«Стальная бабушка» отмечает 103-летие и планирует 4-й прыжок с парашютом

103-й день рождения Мария Денисовна Колтакова, «стальная бабушка» из Белгорода, отмечает сегодня, 14 января. А видеооткрытки со всей страны и из-за границы начали поступать ей неделю назад. Поздравили ее, в том числе, актер Борис Галкин, певец Олег Газманов, режиссер Владимир Хотиненко.
Ветеран Великой Отечественной, участница Курской битвы, во время войны Мария Колтакова восстанавливала оборванную телефонную связь. Вынесла с поля боя 300 раненых бойцов и командиров. С кем-то из них делилась своей кровью. А сама чуть не рассталась с жизнью в бою за Воронеж.
Родителям Марии тогда сообщили: «Ваша дочь погибла 19 декабря 1942 г… “Почти три года ничего не знали о дочери. А она в сентябре 1945-го вернулась, дважды раненная и контуженная. С орденами и медалями. “Долго жить буду”, — сказала. И разорвала похоронку.
И теперь так говорит: «Я жива. И еще долго буду жить». И часто добавляет: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».
Переехав когда-то в Белгород, Мария Денисовна и представить себе не могла, что спустя почти 80 лет после Великой Победы вновь окажется у линии фронта.
Минувшей осенью во время ракетной опасности бабушка оступилась дома на ровном месте. Подняться сама уже не смогла. И, несмотря на бодрость духа и желание жить, подумала: «Ну всё!».
«Обратилась к Святителю Иоасафу Белгородскому: если время пришло, прибери сразу, — вспоминала потом. — Чтобы и самой не мучиться и тех, кто рядом, не мучить». Да еще перед «Неопалимой купиной» помолилась: «Силы земные и небесные, помогите!».
Боли дикие. Давление подскочило. Сахар поднялся. Но она снова выдюжила. Вот что значит — закалка! Когда-то бурный холодный Енисей чуть не унес ее, полуторагодовалую. Отец спас. Сам подхватил пневмонию, а Маша — как ни в чем не бывало. С тех пор близкие шутили: «В воде ты точно не утонешь». Она отвечала: «И в огне не сгорю».
Пережила смерть младенца, вырастила родную дочь и пятерых чужих детей. Во время пандемии освоила интернет. «Движение — жизнь» — для нее не просто красивый афоризм. И ладно, если бы она каждый день только зарядку делала и подсчитывала пройденные шаги, пела про молодого казака, гуляющего по Дону, и читала наизусть стихи… В 93 года Мария Колтакова, инвалид 1-й группы, передвигавшаяся с тростью, впервые прыгнула с парашютом, хотя врачи запрещали и отправляли к психиатру.
За 10 следующих лет ветеран установила больше полутора десятков национальных рекордов: летала на воздушном шаре, в аэротрубе, на дельталёте, реактивном самолете, планере. Погружалась под воду. Занималась картингом. Ездила на танке. В 100 лет встала на гвозди голыми ногами и простояла 100 секунд.
Можно не сомневаться: и четвертый прыжок с парашютом в 103 года, как обещала, «стальная бабушка» совершит.
Здоровья вам, дорогая Мария Денисовна!