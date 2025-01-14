«Стальная бабушка» отмечает 103-летие и планирует 4-й прыжок с парашютом

Пережила смерть младенца, вырастила родную дочь и пятерых чужих детей. Во время пандемии освоила интернет. «Движение — жизнь» — для нее не просто красивый афоризм. И ладно, если бы она каждый день только зарядку делала и подсчитывала пройденные шаги, пела про молодого казака, гуляющего по Дону, и читала наизусть стихи… В 93 года Мария Колтакова, инвалид 1-й группы, передвигавшаяся с тростью, впервые прыгнула с парашютом, хотя врачи запрещали и отправляли к психиатру.