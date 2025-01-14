Заработано пером: «Финист» опередил «Волшебника» в российском прокате

Сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» возглавил российский кинопрокат в прошедший уикенд. Он заработал в период с 9 по 12 января 299 млн рублей, а его совокупные кассовые сборы превысили уже 2,2 млрд рублей. На второе место опустился победитель «новогодней битвы» «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — картина Игоря Волошина принесла в свой актив 295,6 млн рублей. На третьем месте с большим отрывом по-прежнему «Елки 11» — 79,7 млн рублей. «Известия» — об итогах выходных в отечественном прокате.
6,2 млрд рублей — итоговая цифра праздничного кинопроката.
Самым успешным релизом прошедшего уикенда стала сказка «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Фильм о самом удалом богатыре Белогорья заработал за выходные 299 млн рублей, тем самым увеличив совокупные сборы до 2,2 млрд рублей.
Фото: STARTКадр из фильма «Финист. Первый богатырь».
Приквел трилогии «Последний богатырь» показывает также высокую заполняемость в кинозалах, в среднем сеанс на первых послепраздничных выходных посещали 23 человека. Чуть отстает от «Финиста» сказочный блокбастер «Волшебник Изумрудного города», который до этого уикенда занимал первую строчку рейтинга ЕАИС. Картина Игоря Волошина заработала 295 млн рублей и приближается к 3 млрд рублей. При этом сеансов у «Волшебника» было чуть больше, чем у «Финиста»: 35 тыс. против 31 тыс. Обе картины продолжают демонстрировать практически одинаковую наработку на сеанс — 8,4 тыс. у «Волшебника» и 9,6 тыс. у «Финиста».
— В «новогоднюю битву» релизы одного жанра выступили в синергии — у зрителей было время, чтобы посетить сеансы обоих фильмов. Сейчас, когда интерес к праздничным новинкам всё еще высок, фильмы продолжат обмениваться аудиторией: те, кто уже оценил «Финиста», посмотрят «Волшебника Изумрудного города», и наоборот. В этом смысле эти два проекта обеспечили возможность выбора для семейной целевой аудитории и более долгосрочный кассовый приток для кинотеатров, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Централ ПартнершипКадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
И «Финист», и «Волшебник Изумрудного города» стали драйверами новогоднего проката в России, который в этом году стал рекордным по кассовым сборам, но не по посещаемости. Подробнее о том, чем это вызвано, мы писали здесь. В официальном отчете Фонда кино по итогам январских праздников указано, что совокупные кассовые сборы составили 6,2 млрд рублей, посещаемость в период каникул на 97% обеспечена отечественными фильмами — они принесли 6 млрд рублей.
С большим отставанием замыкает тройку лидеров 11-я часть франшизы «Елки» — 79,7 млн рублей за уикенд и 1,1 млрд рублей совокупных сборов. Всё так же не сдает позиций мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6», чьи общие сборы достигли 410 млн рублей, — шестая строчка рейтинга. При этом в прошедшие выходные заметно упала посещаемость кинотеатров. Так, в праздники «Финисту» отдали предпочтение больше 4 млн зрителей, в этот уикенд их число сократилось до 717 тыс. Но, как напоминают эксперты, это традиционное праздничное затишье, которое вскоре разгонят громкие новинки кинопроката.
Фото: Базелевс ПродакшнКадр из фильма «Елки 11».
— Уже высоки ожидания от фильмов «Василий», «Красный шелк» и, конечно, «Пророк. История Александра Пушкина». Учитывая новый кассовый рекорд результатов новогодней битвы и результаты этого уикенда, можно предположить, что и весь январь покажет лучший результат по сравнению с прошлогодним, — добавила президент «КАРО».
Сказки утомили зрителей.
В ближайшее время кинопрокат ждет еще один фильм-миллиардник — сборы экранизации «Домовенка Кузи» достигли 949 млн рублей. Фильм, как и ранее, занимает четвертую строчку в ЕАИС, к нему по-прежнему внимание зрителей высоко — в среднем 27 зрителей на сеанс. Собирают кассу и зрителей триквел «Приключений Паддингтона» и анимационные «Три кота. Зимние каникулы» — 10-я и 11-я строчки соответственно.
Лучшей иностранной новинкой недели стал сиквел боевика «Охота на воров» с Джерардом Батлером в главной роли. Вторая часть с подзаголовком «Пантера» освоила за свой стартовый уикенд более 58 млн рублей и заняла пятую строчку рейтинга. Помимо «Охоты на воров 2» в топе ЕАИС еще две иностранные новинки — хоррор «Заклятие. Новое поколение» и добравшийся до широкого проката в России «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы.
— Праздничный прокат пестрил семейными релизами, но сопоставимых по качеству и масштабу фильмов 16+ в репертуаре не было. А необходимость в них есть, приумножение именно такого контента может стимулировать рост посещаемости. Именно поэтому залетели в топ боевики и триллеры, однако если посмотреть на их совокупные сборы, то это даже не пятая часть сборов «Финиста» и «Волшебника», — прокомментировала Ольга Зинякова.
«Заклятие. Новое поколение» заработало в свой первый уикенд 26,2 млн рублей, примостившись на седьмой позиции. Гораздо слабее выступил долгострой от режиссера «Крестного отца» — «Мегалополис» расположился на восьмой строчке с 12,6 млн рублей. При этом общая касса фильма составляет 30 млн рублей, слава одного из самых скандальных фильмов прошлого года дает вялый «сарафан». Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Коппола называет «Мегалополис», его первый фильм за последние 13 лет, вершиной своего творчества, но критики в Каннах не оставили от картины живого места. В мировом прокате эпическая драма провалилась: $120-миллионный проект вышел 25 сентября и заработал за первые выходные в США всего $4 млн. Российские показы ситуацию не улучшат, однако это редкая возможность легально, пусть и в русском дубляже, на большом экране посмотреть спорный фильм классика американского кино, из-за которого ссорятся критики и синефилы.