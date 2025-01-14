Заработано пером: «Финист» опередил «Волшебника» в российском прокате

«Заклятие. Новое поколение» заработало в свой первый уикенд 26,2 млн рублей, примостившись на седьмой позиции. Гораздо слабее выступил долгострой от режиссера «Крестного отца» — «Мегалополис» расположился на восьмой строчке с 12,6 млн рублей. При этом общая касса фильма составляет 30 млн рублей, слава одного из самых скандальных фильмов прошлого года дает вялый «сарафан». Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Коппола называет «Мегалополис», его первый фильм за последние 13 лет, вершиной своего творчества, но критики в Каннах не оставили от картины живого места. В мировом прокате эпическая драма провалилась: $120-миллионный проект вышел 25 сентября и заработал за первые выходные в США всего $4 млн. Российские показы ситуацию не улучшат, однако это редкая возможность легально, пусть и в русском дубляже, на большом экране посмотреть спорный фильм классика американского кино, из-за которого ссорятся критики и синефилы.