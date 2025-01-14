Хлеб для зрелищ: коллаборация театров и ресторанов стала трендом

В конкуренции с современными развлечениями и кинематографом театры проигрывают. Худруки давно предлагают завлечь зрителей звездами, экскурсиями по закулисью, квестами. А недавно появилась мода на творческое партнерство с ресторанами. Театр Маяковского приглашает на ужин, посвященный кулинарной тетради Софьи Андреевны Толстой. Зрители Геликон-оперы могут попробовать десерт в виде кареты Золушки, созданный кондитером после просмотра одноименной оперы. А в Театре кукол Образцова перед спектаклем «Кто убил Фриду Кало» предлагают мексиканские коктейли. «Известия» узнали, на что идут театры, чтобы привлечь и удержать публику.
Кухонные записки жены графа Толстого.
В поиске билетов на спектакль Театра Маяковского «Русский роман о жизни Льва Толстого и его супруге» зрители наткнулись на приглашение. Шеф-повар Владислав Пискунов 22 января проведет ужин в ресторане «Матрешка», посвященный поваренной книге Софьи Андреевны Толстой с ее фирменными рецептами. Также на ужине гостям предложат поговорить о непростой судьбе жены гения, которую в постановке Маяковки играет народная артистка России Евгения Симонова.
— Это интересная коллаборация, мы впервые с театром сотрудничаем, — признался «Известиям» шеф-повар ресторана русской кухни Владислав Пискунов. — Мы выбрали спектакль «Русский роман» для создания специального меню, потому что есть за что зацепиться. Несколько лет назад кулинарная тетрадь Толстой была издана музеем «Ясная Поляна». Я принимал в этом проекте участие. Основываясь на рецептах Софьи Андреевны, мы придумали сет.
По его словам, тематические обеды пользуются большим спросом — 50−60 человек всегда приходят. Средний чек в ресторане — 3000 рублей, а ужин в стиле Толстых обойдется 4900 рублей. Гости попробуют форшмак из телятины, цыпленка с белыми грибами и лимонный пирог.
Оливье с народными артистами.
В афише «Театра на Трубной» есть необычный спектакль «На Трубе». Зрителей собирают в фойе и делят по группам согласно приобретенным проходкам. У каждой группы — своя программа. Она делится по тематическим представлениям: «Достоевский», «Толстой», «Татьянин день», «Горький», «Чайковский», «Чехов» и наконец «Оливье». Цена на билета — от 3200 до 7700 рублей. А за 12700 можно купить «Оливье + Ужин», чтобы после представления остаться в ресторане театра вместе с актерами. Дело в том, что в особняке, где сейчас расположен театр, когда-то находился известный на всю Москву ресторан «Эрмитаж», куда шли, чтобы попробовать яства, приготовленные Люсьеном Оливье, послушать Шаляпина, Вертинского.
Здесь же были отдельные кабинеты с дамочками низкой социальной ответственности и веселым нравом. А на кухне Люсьен придумал свой знаменитый салат, который каждый зритель спектакля обязательно попробует и услышит рассказ об истории театра от Ирины Алферовой, Татьяны Веденеевой, Татьяны Васильевой, Александра Галибина, Вадима Колганова, Юрия Чернова, Елены Санаевой.
Карета для «Золушки» и «Кентервильское привидение».
В «Кафе Пушкинъ» вместе с Театром Наций подготовили сеты «Сказки Пушкина», вдохновленные произведениями поэта и спектаклем Роберта Уилсона, в котором главную роль играет народный артист России, худрук Евгений Миронов.
Источником вдохновения для ресторана «Казбек» и Театра Вахтангова стали лермонтовский «Маскарад» со звездным составом — Евгений Князев, Лидия Вележева, Юрий Шлыков, Виктор Добронравов, Леонид Бичевин. Шар из сулугуни с муссом из козьего сыра и вяленым виноградом, треска с соусом шимерули и черной шилой — так на тарелке выглядит русская классика. А еще в меню ресторана есть сет, посвященный спектаклю «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца.
Шеф-повара «Бочки» пленили герои «Вишневого сада» из репертуара Театра на Таганке. Здесь можно попробовать закуску с красной икрой «Раневская», пельмени «Гаев», десерт «Вечный вишневый сад». В сетах «Старгородский Лев» и «Волшебная ночь на Волге» от ресторана «Шинок» и театра «Русская песня» можно узнать самые яркие страницы Ильфа и Петрова: от закуски «Тайна стульев» до десертов «Мечта поэта» и «Цитрусовый бриллиант». «Шануар» выбирает смелое прочтение классики, ведь их партнером стал Театр на Бронной. В тарелках гости почувствуют присутствие «Кентервильского привидения», попробовав мортаделлу из кальмара в виде улитки.
— Для ресторанов и театров это возможность познакомиться с аудиторией друг друга, совпадающей по ценностям и интересам, — рассказали в пресс-службе холдинга Maison Dellos. — Каждый месяц в ресторане-дворце идут балетные и оперные постановки в сопровождении сет-ужина от шефа. В расписании на 2025 год: опера «Турандот», «Дон-Кихот» и «Призрак оперы», балет «Жизель», «Лебединое озеро» и «Баядерка», в декабре пять раз прошел с большим аншлагом «Щелкунчик».
Сейчас в ресторане можно попробовать блюда, созданные под впечатлением от хитов Геликон-оперы «Золушка» и «Травиата».
— Знаете, что общего между хорошим спектаклем и изысканным ужином? — спрашивает заместитель генерального директора-художественного руководителя по художественно-организационной работе театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц. — И то, и другое способно перевернуть ваш мир за несколько часов. А теперь представьте, что эти два удовольствия решили объединиться. Мировая практика показывает — этот союз не просто работает, он творит чудеса. В Метрополитен-опере шеф-повара создают меню, вдохновляясь ариями, а в лондонском Ковент-Гардене десерты рифмуются с либретто. И это не просто маркетинг, это — новая культурная реальность, где искусство становится многомерным, а гастрономия — философской. В «Геликон-опере» мы точно знаем, что Пуччини отлично сочетается с пармезаном, а «Сельская честь» Масканьи достойна собственного вкуса мороженого.
Современный зритель хочет не просто смотреть спектакль — он хочет проживать его всеми чувствами. И если для этого нужно создать специальное меню или придумать новый вкус мороженого — почему бы и нет. В конце концов, искусство должно приносить радость. Как говорит Эдуард Мусаханянц, коллаборации театра и ресторана увеличивают доходы обеих сторон.
Арт-фиеста в мексиканском стиле.
Выгода может быть и в привлечении клиентов. Так, за несколько дней до Нового года Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко вместе с рестораном итальянской кухни Garda предложили гостям десерт, вдохновлённый сказкой Гофмана и балетом Чайковского «Щелкунчик». Заказав его, каждый посетитель мог выиграть парный билет на постановку. А по предъявлению билета на спектакль в МАМТ всех зрителей театра ждет гастрономический комплимент.
Еда как бонус была фишкой спектакля «Fortunatissimo, или Безнадежно счастливый человек», созданного по мотивам оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» дирижером и худруком оркестра «Солисты Москвы» Юрием Башметом вместе с режиссером Виктором Крамером. Актер Евгений Стычкин играл главного героя и под музыку готовил итальянскую пасту. Потом угощал ею зрителей, предлагая поднять бокал красного за шедевр Моцарта.
А в Театре кукол им. Образцова зрителей постановки для взрослых «Кто убил Фриду Кало» встречали мексиканские коктейли.
— Арт-фиеста в мексиканском стиле — это увертюра к парковому спектаклю Бориса Константинова «Кто убил Фриду Кало» (18+), — рассказали в пресс-службе театра. — Коллаборация с Simple Prive позволила публике не только понять художественный замысел режиссёра, но и почувствовать концепцию проекта, прожить карнавальную эстетику спектакля.
Театр Олега Табакова пригласил профессионального шоколатье — в буфете до ремонта здания можно было попробовать и приобрести конфеты ручной работы и даже попробовать создать лакомства на мастер-классах.
Как признаются спикеры «Известий», коллаборация ресторанного бизнеса и театров — взаимовыгодная история и с точки зрения имиджа. Она работает на поддержание теплых и продолжительных отношений со зрителями, которых такие проекты очень привлекают.