Хлеб для зрелищ: коллаборация театров и ресторанов стала трендом

— Знаете, что общего между хорошим спектаклем и изысканным ужином? — спрашивает заместитель генерального директора-художественного руководителя по художественно-организационной работе театра «Геликон-опера» Эдуард Мусаханянц. — И то, и другое способно перевернуть ваш мир за несколько часов. А теперь представьте, что эти два удовольствия решили объединиться. Мировая практика показывает — этот союз не просто работает, он творит чудеса. В Метрополитен-опере шеф-повара создают меню, вдохновляясь ариями, а в лондонском Ковент-Гардене десерты рифмуются с либретто. И это не просто маркетинг, это — новая культурная реальность, где искусство становится многомерным, а гастрономия — философской. В «Геликон-опере» мы точно знаем, что Пуччини отлично сочетается с пармезаном, а «Сельская честь» Масканьи достойна собственного вкуса мороженого.