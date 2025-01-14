С 1 февраля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько

— Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Поскольку выплата стипендий, пособий и других социальных выплат производится за предыдущий месяц, то все предусмотренные выплаты и пособия, с учётом увеличения прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, выплачиваться будут в повышенном размере с 1 февраля, — пояснила Екатерина Ноженко.