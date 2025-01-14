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Губернатор Подмосковья Воробьёв назвал ларьки с шаурмой «пережитком прошлого»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил за приведение в порядок торговых объектов на территории региона. Об этом чиновник заявил, комментируя обилие ларьков по продаже готовой еды вроде шаурмы. По его мнению, они давно стали «пережитком прошлого», пишет 360.ru.

Источник: Life.ru

«Посещая территории, у глав некоторых городских округов можно увидеть ларьки, где надписи “Шаурма” или “Хинкальная” сделаны примерно с их рост. Это, конечно, пережиток, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии. И мы видим большое количество обращений и жалоб», — посетовал Воробьёв.

Вместе с тем глава региона привёл успешные примеры внедрения новых инициатив. Например, отметил он, в некоторых районах удалось улучшить ситуацию с парковкой. И такая модернизация инфраструктуры должна продолжаться, заключил губернатор.

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в новом ГОСТе на шаурму нужно проработать регламент обработки мяса. По его словам, есть около 40 параметров, которые стоит нормировать.