Чешский суд увеличил срок заключения воевавшему за ВСУ наемнику до 8 лет

Верховный апелляционный суд Праги пересмотрел дело гражданина Чехии Филипа Симана, который ранее был приговорен к семи годам лишения свободы, добавив к наказанию еще один год.
Причиной ужесточения приговора стало его участие в Вооруженных силах Украины без соответствующего разрешения, сообщает РИА Новости.
Филип Симан, бывший военный, вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года и был осужден за мародерство, совершенное в условиях вооруженного конфликта на Украине. Суд установил, что помимо этого он нарушил чешское законодательство, присоединившись к иностранной армии без одобрения президента страны, что является обязательным условием.
Судьи подчеркнули, что участие в армии дружественного государства не освобождает от ответственности за такие действия.
Между тем 40-летний житель Северной Ирландии Алан Роберт Спенс был приговорен судом Великобритании к двум годам тюремного заключения условно после самовольной поездки на Украину в качестве наемника.