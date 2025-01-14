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Чешский суд увеличил срок заключения воевавшему за ВСУ наемнику до 8 лет

Верховный апелляционный суд Праги увеличил его первоначальный срок на год.

Источник: Аргументы и факты

Верховный апелляционный суд Праги пересмотрел дело гражданина Чехии Филипа Симана, который ранее был приговорен к семи годам лишения свободы, добавив к наказанию еще один год.

Причиной ужесточения приговора стало его участие в Вооруженных силах Украины без соответствующего разрешения, сообщает РИА Новости.

Филип Симан, бывший военный, вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года и был осужден за мародерство, совершенное в условиях вооруженного конфликта на Украине. Суд установил, что помимо этого он нарушил чешское законодательство, присоединившись к иностранной армии без одобрения президента страны, что является обязательным условием.

Судьи подчеркнули, что участие в армии дружественного государства не освобождает от ответственности за такие действия.

Между тем 40-летний житель Северной Ирландии Алан Роберт Спенс был приговорен судом Великобритании к двум годам тюремного заключения условно после самовольной поездки на Украину в качестве наемника.