Чешский суд увеличил срок заключения воевавшему за ВСУ наемнику до 8 лет

Филип Симан, бывший военный, вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года и был осужден за мародерство, совершенное в условиях вооруженного конфликта на Украине. Суд установил, что помимо этого он нарушил чешское законодательство, присоединившись к иностранной армии без одобрения президента страны, что является обязательным условием.