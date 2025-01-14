Запад на лопатках. Чем оборонно-промышленный комплекс России удивил мир

В 2024 году российский оборонно-промышленный комплекс вышел на по-настоящему победные темпы производства военной продукции и дал «прикурить» всему коллективному Западу, который опустошил свои арсеналы ради «проекта Украина», но так и не добился перелома в СВО. Каждая бессонная ночь и каждая перевыполненная норма тыловиков — это спасённые жизни наших парней на передовой, что могут отправить в укреп ВСУ пару пакетов «Солнцепёка», навести на него авиацию с ФАБами, отработать по врагу FPV-дронами, в упор «причесать» выжившие силы автопушками БМП и лишь потом зайти на позиции под прикрытием тяжёлой техники, тогда как противника бросают лишь в «мясные» штурмы.