Небольшой снег пройдет в Хабаровске 14 января

По данным синоптиков, в Хабаровском крае 14 января опасных метеоявлений ждать не стоит. В регионе местами пройдет небольшой снег, на севере усилится ветер. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице днем ожидается небольшой снег, 13−15 градусов мороза. Ночью по прогнозу на 10 градусов холоднее. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.
В южной части региона местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут 19−24 градуса мороза, днем — минус 10−15 градусов. Ветер юго-западный, от одного до шести метров в секунду.
В центральных районах — местами небольшой снег. Ночью 20−29 градусов ниже нуля, днем — от минус восьми до −19 градусов. Ветер западный и юго-западный, от двух до 11 метров в секунду.
На севере — без существенных осадков. В Аяно-Майском и Охотском районах местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит 15−32 градуса мороза, днем — 13−27 градусов ниже нуля. Ветер различных направлений, от трех до 14 метров в секунду.