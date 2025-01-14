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Росавиация: Авиарейсов между Москвой и Пекином достаточно в условиях несезона

В Росавиации сообщили, что количество авиарейсов между столицами России и Китая полностью удовлетворяет существующий спрос, так как перелёты по этому маршруту осуществляют три перевозчика. Так в ведомстве отреагировали на решение авиакомпании КНР China Southern приостановить полёты из Пекина в Москву и обратно.

Источник: Life.ru

«В сезон перевозок с относительно низким спросом этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелётах между столицами двух государств», — гласит пост представителя федеральной службы.

В ведомстве также отметили, что в случае роста спроса авиаперевозчики смогут оперативно увеличить частоту рейсов.

Накануне стало известно, что китайская авиакомпания China Southern с 20 января приостанавливает прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин до 30 марта. При этом рейсы между столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются доступными.