Росавиация: Авиарейсов между Москвой и Пекином достаточно в условиях несезона

В Росавиации сообщили, что количество авиарейсов между столицами России и Китая полностью удовлетворяет существующий спрос, так как перелёты по этому маршруту осуществляют три перевозчика. Так в ведомстве отреагировали на решение авиакомпании КНР China Southern приостановить полёты из Пекина в Москву и обратно.