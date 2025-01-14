Затонувшие миры. Под Тихим океаном погребены гигантские структуры неизвестной природы

Вот только есть очень важная деталь: до сих пор их прослеживали как раз примерно под теми самыми зонами субдукции, то есть именно там, где они и тонули. Таким образом, картина выглядела логично. Но недавно геологи провели максимально подробный анализ сейсмических волн, расходящихся по всей планете. Как объясняют учёные, на этот раз они решили сопоставить сразу все типы этих волн. В итоге они увидели очень много из того, о чём до сих пор даже не подозревали, и особенное внимание обратили на Тихоокеанскую плиту. Это крупнейшая из всех литосферных плит на планете. И вот какая под ней наблюдается картина. На этом трёхмерном изображении синие структуры — это места, где ударные волны идут быстрее обычного, красные — где они, наоборот, замедляются.