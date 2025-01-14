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Захарова оценила отказ МИД Молдавии комментировать её заявления

Каждый комментарий по ситуации в республике являлся ответом на русофобскую риторику.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы МИД Молдавии Михая Попшоя о том, что он больше не будет комментировать её заявления.

«Глава МИД Молдовы сообщил, что больше не будет комментировать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она “не представляет дипломатию”: “Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды”», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что представляет дипломатию, основанную на правде. В частности, за всеми словами о ситуации в Молдавии стоят цифры, факты, а также прямые цитаты.

«Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — подчеркнула она.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что почти каждый комментарий по ситуации в республике являлся ответом на русофобскую риторику.

«Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что блокировку Молдавией поставок электроэнергии в Приднестровскую Молдавскую Республику можно охарактеризовать как издевательство над жителями Приднестровья.