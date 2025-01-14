Байден попросил Трампа не допустить возрождения ИГИЛ в Сирии

«Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГИЛ в Сирии и в регионе, а также твёрдо придерживаться обязательства, что Америка никогда, никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие», — заявил Байден.