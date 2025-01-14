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Байден попросил Трампа не допустить возрождения ИГИЛ в Сирии

По мнению Байдена, террористы попытаются создать себе «убежище» в САР.

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден призвал администрацию избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа предотвратить возрождение террористической группировки ИГИЛ* в САР.

Он также выразил мнение, что администрации Трампа следует гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное вооружение.

«Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГИЛ в Сирии и в регионе, а также твёрдо придерживаться обязательства, что Америка никогда, никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие», — заявил Байден.

Заявление прозвучало в ходе выступления демократа в Госдепе США, где он озвучил свою в финальную внешнеполитическую речь.

Байден добавил, что он и его команда «создали дипломатические и геополитические возможности», которые необходимо применить для укрепления стабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, по его словам, речь идёт о «возможностях» для завершения палестино-израильского конфликта, а также «обеспечения справедливого мира для Украины».

В декабре Байден заявлял, что террористы группировки ИГИЛ попытаются создать себе «убежище» в САР.

Ранее сообщалось, что представители вооружённой сирийской оппозиции пообещали Вашингтону, что не позволят ИГИЛ принимать участие в их деятельности.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.