«Лужи крови»: Ротенберг рассказал о тяжёлой травме форварда СКА Акользина

«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жёсткая игра уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьётся всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит», — прокомментировал Ротенберг.