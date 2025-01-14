Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 января 2025

Ночью в регионе ожидается −19…-24 градуса, при прояснении −29…-34. А днем −6…-11, однако если солнце так и не выглянет, то −16…-21. В западных и северо-западных районах местами ночью −12…-17, днем 0…-5. Вот что обещает погода в Иркутске 14 января 2025.