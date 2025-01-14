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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 января 2025

До −8 градусов ожидается в Иркутске 14 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 14 января 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем шкала термометра опустится до −6…-8 градусов, будет дуть ветер, 5−10 м/с. Ночью похолодает до −19…-21 градусов.

Погода в Иркутске 14 января 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах порывы 15−20 м/с, метели, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.

Ночью в регионе ожидается −19…-24 градуса, при прояснении −29…-34. А днем −6…-11, однако если солнце так и не выглянет, то −16…-21. В западных и северо-западных районах местами ночью −12…-17, днем 0…-5. Вот что обещает погода в Иркутске 14 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заболеваемость ОРВИ выросла в Иркутской области за неделю.