Новогодние ели в Астане отправят на корм для животных

«В основном будем отделять ветки. Большие стволы мы не будем давать — убирать их сразу в дрова. А ветки, как в живой природе, в лесу, например, если бы находились те же лани, они просто до коры съедают хвою. Если хвоя желтеет, мы обычно очищаем все иголочки, все ветки и раскидываем по территории. В том числе у нас есть теплица, огород, где они являются перегноем».