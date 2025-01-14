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Девушка сняла на видео нерпу, проплывающую под замерзшим льдом Байкала

Эмоциональное видео уже завоевало соцсети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Девушка каталась на коньках по замерзшему льду Байкала, опустив глаза, увидела под ногами … нерпу! Она проплывала под окрепшим льдом прямо недалеко от берега.

— Я не верила своим глазам, поэтому могла выговорить лишь одно слово — нерпа, — делится впечатлениями девушка.

И правда, такое нечасто увидишь. Обычно туристам удается понаблюдать лишь за мимо проплывающими рыбами. Эмоциональное видео, которое сняла девушка, уже завоевало социальные сети.

— Наш Байкал необычной красоты!

— Нерпы, наверняка, счастливы из-за теплой зимы.

— Хочется стать нерпой и также плавать…

— Лед такой прозрачный. Сначала подумал, что вода.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.