Девушка сняла на видео нерпу, проплывающую под замерзшим льдом Байкала

Девушка каталась на коньках по замерзшему льду Байкала, опустив глаза, увидела под ногами … нерпу! Она проплывала под окрепшим льдом прямо недалеко от берега.
— Я не верила своим глазам, поэтому могла выговорить лишь одно слово — нерпа, — делится впечатлениями девушка.
И правда, такое нечасто увидишь. Обычно туристам удается понаблюдать лишь за мимо проплывающими рыбами. Эмоциональное видео, которое сняла девушка, уже завоевало социальные сети.
— Наш Байкал необычной красоты!
— Нерпы, наверняка, счастливы из-за теплой зимы.
— Хочется стать нерпой и также плавать…
— Лед такой прозрачный. Сначала подумал, что вода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.