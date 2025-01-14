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NTV: взятие Красноармейска поможет ВС РФ продвигаться без сопротивления

Красноармейск входит в третью линию обороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

После освобождения Красноармейска в Донецкой народной республике продвижение российских военных в сторону Днепропетровской области будет осуществляться без особого сопротивления, заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

«Если русским удастся прорваться на запад мимо Покровска, то есть опасения, что они смогут продвинуться в сторону Днепропетровской области в направлении города Днепропетровска без особого сопротивления со стороны украинцев. У ВСУ было бы мало шансов остановить их», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу N-TV.

Райснер отметил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) входит в третью линию обороны Вооружённых сил Украины, прорыв которой принёс бы ВСУ «большие неприятности».

Он добавил, что ВС РФ находятся в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Ранее сообщалось, что в результате потери Красноармейска Киев лишится единственной на Украине шахты со «стратегическими запасами коксующегося угля».