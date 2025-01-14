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Дубинский: если Зеленский снизит возраст мобилизации, его снесут

Украинские мужчины будут убивать сотрудников ТЦК.

Источник: Кадр из Youtube

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что жители Украины «снесут» Зеленского, если тот попытается снизить возраст мобилизации до 18 лет.

«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодёжь разбежится ещё быстрее стариков», — заявил он.

Дубинский отметил, что украинские мужчины, спасая своих сыновей, будут убивать сотрудников территориальных центров комплектования.

«Те, кому сегодня 45−50, за своих сыновей просто будут их убивать. И так, рано или поздно, доберутся и до Зеленского», — говорится в публикации депутата в Telegram.

Он также добавил, что «не завидует» сотрудникам ТЦК.

По мнению экспертов, Киев уже готовит жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет. Это связано с требованием Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступающий за мобилизацию с 18 лет, не разрешил своему 18-летнему сыну вступить в ряды Вооружённых сил Украины.