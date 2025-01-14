Первый стейрдаун Билова и Бетербиева перед реваншем продлился полторы минуты

Второй бой Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. В прошлом поединке Бетербиев с минимальным преимуществом одержал верх над соотечественником. В активе чемпиона 21 победа при нуле в графе поражений. Бивол же за свою карьеру одержал 23 победы и проиграл лишь единожды.