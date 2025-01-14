Стало известно, какие округа затронет отключение отопление в Иркутске 14 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 14 января 2025 коснется Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение ограничат для проведения ремонтных работ, чтобы в дальнейшем не возникло аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 14 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть в микрорайоне Юбилейном, 39, на бульваре Постышева, 14 и на улице Глеба Успенского, 8, — уточнил оператор.
Специалисты отремонтируют тепловую сеть. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Также это значит, что жители домов временно останутся без горячей воды. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 января 2025, можно посмотреть в таблице.
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