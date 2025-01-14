В новогодние праздники хабаровчане стали чаще поздравлять через мессенджеры

Голосовой трафик на абонента за период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 9,7%, а объём потребляемого интернет-трафика в расчёте на абонента вырос на 12,6%. Прошлогодние показатели были значительно скромнее. В ночь с 2023 на 2024 год объем голосового трафика сократился на 7%, а потребление мегабайтов в расчете на одного абонента выросло всего на 6%.