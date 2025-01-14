Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье.
«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток — 12.10 (05.10 мск)», — сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.
Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.