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Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности

Пассажиров самолета, садившегося в Ухане из-за неисправности, отправили домой.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из китайского города Санья во Владивосток, по причине технической неисправности садился в городе Ухане на территории КНР, но уже вылетел в Приморье.

«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток — 12.10 (05.10 мск)», — сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.

Как уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, самолет совершал посадку в Ухане из-за технической неисправности.

Позже в прокуратуре агентству добавили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.