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Ясную погоду и до 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 14 января, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до −13 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем термометры покажут до −6 градусов, ночью температура снизится до −15 градусов. Скорость ветра — 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня так же, как и в Алматы, ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.