РЖД восстановили движение поездов на станции Ангаракан после схода вагонов

Инцидент произошел 12 января в 18:24 по московскому времени на Восточно-Сибирской железной дороге. С рельсов сошли 22 порожних вагона грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ.