РЖД восстановили движение поездов на станции Ангаракан после схода вагонов

Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии было полностью восстановлено после происшествия со сходом 22 вагонов.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.
Инцидент произошел 12 января в 18:24 по московскому времени на Восточно-Сибирской железной дороге. С рельсов сошли 22 порожних вагона грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ.
По информации РЖД, движение на станции Ангаракан восстановлено 14 января в 01:35 по московскому времени. Для этого железнодорожники провели ремонтные работы, восстановив 100 метров железнодорожного пути и 200 метров контактной сети.
В результате аварии задержались пять поездов дальнего следования, среди которых: № 97 Тында — Кисловодск, № 98 Кисловодск — Тында, № 112 Новосибирск — Тында, № 375 Нерюнгри — Новосибирск и № 376 Красноярск — Нерюнгри. В настоящее время предпринимаются усилия для восстановления их графика движения.
После происшествия было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).