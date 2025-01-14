Внимание привлекло облако дыма: в приморском селе полицейские спасли женщину во время пожара

В селе Александровка Спасского района старшие сержанты полиции Максим Херувимов и Тимофей Боровых во время патрулирования улиц заметили огромное облако дыма. Придя к его источнику, мужчины заметили горящий дом, а рядом стоящая женщина сообщила, что внутри здания могут находиться люди, и оказалась права. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, полицейские бросились в горящий дом и заметили там 58-летнюю женщину, которая лежала в прихожей без сознания. Сотрудники ведомства посадили пострадавшую в служебный автомобиль и сообщили в дежурную часть отдела внутренних дел о случившемся.
Позже на место ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, медики диагностировали женщине отравление угарным газом и оказали ей неотложную помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
За спасение женщины Максима Херувимова и Тимофея Боровых поощрили правами главы УМВД России по Приморскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Табакаева. Однако в ведомстве отметили, что сами сотрудники не считают подобные поступки героическими:
«Сами полицейские не комментируют подобные факты, говоря о том, что так поступает любой уважающий себя мужчина. Но именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции — не только выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи».