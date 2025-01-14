Внимание привлекло облако дыма: в приморском селе полицейские спасли женщину во время пожара

«Сами полицейские не комментируют подобные факты, говоря о том, что так поступает любой уважающий себя мужчина. Но именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции — не только выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи».