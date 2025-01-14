Подрядчика, сорвавшего сроки реконструкции проблемного перекрёстка во Владивостоке, признают недобросовестным

В городском управлении дорог заявили, что подрядчику придётся выплатить неустойку и штраф на общую сумму более 12 миллионов рублей. Завершать работу будет муниципальная служба «Содержание городских территорий».
Контракт на реконструкцию загруженного перекрёстка был заключён с компанией «РСК», зарегистрированной в Москве, в прошлом году. Дорожные чиновники отмечали, что в пиковые часы загруженность перекрёстка превышает 90%. Если участок заполнен транспортом на 100%, это означает, что движение прекращается вообще. Светофорное регулирование не помогает. В рамках реконструкции было решено второй уровень развязки (мост) не трогать, но изменить конфигурацию перекрёстка на нижнем уровне, организовать островки безопасности, которые будут разделять потоки движения, оборудовать развязку новым комплексом «умных» светофоров. Эти мероприятия должны были снизить максимальную загрузку перекрёстка с 93 до 75 процентов.
Работы должны были завершиться к 15 октября 2024 года, но к середине января 2025-го конца реконструкции не видно, а перекрёсток заброшен всеми рабочими, они освободили даже свою «базу» со спецтехникой, временными дорожными знаками и прочим. Контракт за всё время его выполнения успел подорожать со 137,5 до 144,3 миллиона рублей, подрядчику заплатили аванс в размере порядка 69 миллионов, фактически выполнено работ к сегодняшнему дню менее чем на 23 миллиона.
«Содержание городских территорий» привлекли к реконструкции в качестве субподрядчика, когда стало очевидно, что «РСК» и имеющиеся субподрядчики не справляются. Муниципальную службу задействовали в укладке бордюров. Городская администрация упорно надеялась, что реконструкция будет завершена хотя бы до конца 2024 года, но в итоге пришлось признать поражение и отказаться от подрядчика, который не справился с контрактом. От жителей города в telegram-чат мэра поступило много жалоб на провал реконструкции: так как перекрёсток бросили в состоянии «раскопок», пешеходам стало сложно там передвигаться, и теперь неясно, как долго ещё ждать восстановления благоустройства. Например, 13 января отмечалось, что «завершения реконструкции не видно, за исключением заградительных плит, раскопок вокруг опор, разрытого асфальта и пешеходных переходов».
Судя по ответам в чате, поступающим от МЦУ Владивостока, очередной срок завершения реконструкции — второй квартал текущего года.