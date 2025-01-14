Подрядчика, сорвавшего сроки реконструкции проблемного перекрёстка во Владивостоке, признают недобросовестным

«Содержание городских территорий» привлекли к реконструкции в качестве субподрядчика, когда стало очевидно, что «РСК» и имеющиеся субподрядчики не справляются. Муниципальную службу задействовали в укладке бордюров. Городская администрация упорно надеялась, что реконструкция будет завершена хотя бы до конца 2024 года, но в итоге пришлось признать поражение и отказаться от подрядчика, который не справился с контрактом. От жителей города в telegram-чат мэра поступило много жалоб на провал реконструкции: так как перекрёсток бросили в состоянии «раскопок», пешеходам стало сложно там передвигаться, и теперь неясно, как долго ещё ждать восстановления благоустройства. Например, 13 января отмечалось, что «завершения реконструкции не видно, за исключением заградительных плит, раскопок вокруг опор, разрытого асфальта и пешеходных переходов».