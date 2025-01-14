В Приморье началась болезнь, вызванная «китайским вирусом»

«После возвращения из Китая мы почувствовали себя плохо. В автобусе почти все кашляли. У меня есть прививка, поэтому болезнь прошла легче, и я выздоровела через три дня. Мужу пришлось вызвать врача. Мы не сдавали никаких анализов, поэтому точно не знаем, чем заболели», — делится своим опытом Елена из Владивостока.