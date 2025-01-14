В Приморье началась болезнь, вызванная «китайским вирусом»

Предположительно, причиной заболевания стал метапневмовирус, вспышка которого произошла в Китае в конце 2024 года. По словам местных жителей, многие возвращаются из-за границы с проблемами со здоровьем.
«После возвращения из Китая мы почувствовали себя плохо. В автобусе почти все кашляли. У меня есть прививка, поэтому болезнь прошла легче, и я выздоровела через три дня. Мужу пришлось вызвать врача. Мы не сдавали никаких анализов, поэтому точно не знаем, чем заболели», — делится своим опытом Елена из Владивостока.
Некоторые после прибытия домой получили положительный результат теста на COVID-19.
«Я была в Китае во время праздников. Приехала 3 января, а 6-го числа слегла с температурой. Сделала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Тест моего ребенка был отрицательным. Два дня меня беспокоил сильный насморк, временами пропадал запах, а однажды я совсем не чувствовала вкуса пищи», — пишет одна из пользователей соцсетей.
Среди заболевших много детей, которые испытывают такие же симптомы: высокая температура, кашель, боль в горле, общая слабость и головокружение.
Роспотребнадзор утверждает, что ситуация находится под строгим контролем.
Метапневмовирус — это респираторная инфекция, которая поражает дыхательные пути. Особенно опасен он для детей до 14 лет, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Симптомы этого вируса напоминают обычную простуду или грипп, однако у некоторых пациентов состояние может быстро ухудшиться, приводя к появлению одышки и высокой температуры.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что с 5 января метапневмовирус начал активно распространяться в Китае. Значительно увеличилось количество госпитализаций среди граждан с симптомами, похожими на грипп и COVID-19.