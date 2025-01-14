Движение поездов восстановили на станции Ангаракан в Бурятии после схода вагонов

— 230 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника были привлечены к работе. Уже удалось восстановить 100 метров пути и 200 метров контактной сети, поврежденных из-за инцидента, — уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.