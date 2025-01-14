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Движение поездов восстановили на станции Ангаракан в Бурятии после схода вагонов

Удалось восстановить 100 метров пути и 200 метров контактной сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Движение поездов полностью восстановили на станции Ангаракан в Бурятии. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

Напомним, около 23:30 12 января 2025 22 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов. К счастью, обошлось без жертв, однако повредились объекты инфраструктуры, возникли задержки в движении. Следователи завели уголовное дело, а железнодорожники начали устранять последствия происшествия.

— 230 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника были привлечены к работе. Уже удалось восстановить 100 метров пути и 200 метров контактной сети, поврежденных из-за инцидента, — уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Известно, что всего задержали пять поездов дальнего следования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два подростка и водитель «Тойоты» пострадали в ДТП с автобусом в Черемхово.