Из Хабаровска в Нерюнгри курсируют беспересадочные вагоны

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, из Хабаровска отправляются в составе поезда № 35 сообщением Хабаровск — Благовещенск, затем от станции Белогорск в составе поезда № 325 сообщением Белогорск — Нерюнгри. Из Нерюнгри до Хабаровска можно добраться поездом № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск. Предполагаются остановки в Биробиджане, Облучье, Архаре, Бурее, Белогорске и в других городах и населенных пунктах.