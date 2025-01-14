В регионе состоится первая в этом году выставка-продажа «Сделано в Хабаровском крае»

— Выставка «Сделано в Хабаровском крае» — это отличная возможность для местных производителей заявить о себе, увеличить продажи и найти новых клиентов. У нас в регионе много интересных предприятий, и все, что нужно для участия — подать заявку и подготовить продукцию, произведенную в регионе, — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.