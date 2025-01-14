В регионе состоится первая в этом году выставка-продажа «Сделано в Хабаровском крае»

Краевой центр «Мой бизнес» приглашает местных производителей принять участие в первой в этом году выставке-продаже «Сделано в Хабаровском крае». Мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля в торговом центре «ЭкоДом». Участие бесплатное, а заявки принимаются до 17 января, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Выставка «Сделано в Хабаровском крае» — это отличная возможность для местных производителей заявить о себе, увеличить продажи и найти новых клиентов. У нас в регионе много интересных предприятий, и все, что нужно для участия — подать заявку и подготовить продукцию, произведенную в регионе, — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Также она добавила, что в программе выставки — конкурсы, розыгрыш призов и дегустация продукции. Всего участие примут 36 компаний, которые представят товары различных категорий: сувениры, дизайнерскую одежду, косметику, бижутерию и пищевую продукцию (кроме скоропортящихся товаров). Участникам предоставят бесплатное брендированное торговое оборудование и организационную поддержку.
Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8−800−555−39−09.