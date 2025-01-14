В США заявили, что авиакомпания веркнула Нурмагомедову деньги за билет

Авиакомпания Frontier Airlines из Соединённых Штатов вернула Хабибу Нурмагомедову и его спутниками денежные средства, потраченные на приобретение билетов, следует из заявления Frontier Airlines.
«Решение высадить клиента никак не было связано с его этнической принадлежностью, и мы вернули ему и его попутчикам деньги за билеты», — говорится в отчёте компании.
Напомним, российского бойца Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора с бортпроводницей. В Frontier Airlines подтвердили, что речь идёт о рейсе 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско.
Инцидент случился, когда самолёт готовили к вылету. В отчёте сказано, что бортпроводница вела «обычный инструктаж для пассажиров».
«Клиента Хабиба Нурмагомедова, сидевшего в ряду у выхода, несколько раз спрашивали, готов ли он оказать помощь в случае ЧС. По словам бортпроводницы, Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки, что поставило его в положение несоответствия требованиям», — говорится в документе.
В результате бортпроводница проинформировала пассажира, что его могут пересадить на другое место с «улучшенными условиями или попросить» покинуть воздушное судно. Сотрудник службы посадки «повторил возможность пересадки» и лишь после этого Нурмагомедова решили высадить с самолёта. В компании добавили, что соблюдался соответствующий регламент.
Хабиб Нурмагомедов назвал провокацией инцидент на борту самолёта в США. По его словам, бортпроводница была «груба» с ним.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Frontier Airlines начала расследование инцидента. Тренер Хавьер Мендес связал снятие Нурмагомедова с рейса в Соединённых Штатах с расизмом.