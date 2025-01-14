В США заявили, что авиакомпания веркнула Нурмагомедову деньги за билет

В результате бортпроводница проинформировала пассажира, что его могут пересадить на другое место с «улучшенными условиями или попросить» покинуть воздушное судно. Сотрудник службы посадки «повторил возможность пересадки» и лишь после этого Нурмагомедова решили высадить с самолёта. В компании добавили, что соблюдался соответствующий регламент.