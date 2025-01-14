В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков

Обычно дипфейк-модели предоставляют свои данные для того, чтобы создавать виртуальных персонажей в фильмах, рекламе и видеоиграх. Однако мошенники используют эти данные для обмана пользователей, и самая распространенная атака с помощью дипфейков — использование технологии синхронизации губ, когда движения губ изменяются на видео для того, чтоб они совпадали с другим текстом для создания иллюзии настоящей речи.