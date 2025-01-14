В мире появились люди, готовые работать моделями для дипфейков

«Молодые люди, которые зарабатывали финансовым мошенничеством, начали предоставлять свои данные — изображение лица и голос — для использования в дипфейк-атаках. Первые такие объявления появились в Китае. В 2024 году молодая женщина разместила объявление о поиске работы дипфейк-моделью. В своей анкете она упомянула большой опыт участия в инвестиционных мошеннических схемах», — сказала Дешкина.
Обычно дипфейк-модели предоставляют свои данные для того, чтобы создавать виртуальных персонажей в фильмах, рекламе и видеоиграх. Однако мошенники используют эти данные для обмана пользователей, и самая распространенная атака с помощью дипфейков — использование технологии синхронизации губ, когда движения губ изменяются на видео для того, чтоб они совпадали с другим текстом для создания иллюзии настоящей речи.
Также эксперт рассказала о случаях сговора с мошенниками — люди добровольно отдают изображения лица и документы, а злоумышленники получают доступ к застрахованным счетам и крадут с них деньги. Часть «добычи» переходит к тому, кто предоставил свои данные.
«Кроме того, злоумышленники часто “кочуют” из одной сферы в другую. Например, при помощи системы распознавания лиц были пресечены многочисленные попытки финансового мошенничества со стороны людей, которые ранее попадались на кражах в магазинах», — добавила Дешкина.