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Где находятся купели на Крещение Господне 2025 в Хабаровске: адреса, время омовения и раздача воды

В Хабаровске доступны четыре крещенские купели.

Приближается один из главных праздников для православных хабаровчан — Крещение Господне 2025. В этот священный день верующие традиционно возносят молитвы, окунаются в прорубь и набирают крещенскую воду. Крещенские омовения начнутся в ночь с 18 на 19 января 2025 года и продлятся до вечера праздничного дня. В храмах Хабаровска пройдут торжественные богослужения в честь Крещения Господня 2025.

Список крещенских купелей 2025.

В Хабаровске для омовения в проруби будут доступны четыре крещенские купели 2025. Как сообщает Хабаровская епархия, на всех местах проведения обряда будут дежурить спасатели, сотрудники Росгвардии, правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Самое популярное место для омовения откроется на Красной речке, в районе магазина «Раймаг» (заезд по улице Щербаковской, выезд по улице Минусинской). В прошлом году здесь окунулись многие жители города. Раздача воды здесь будет проходить с 10:00 до 17:30.

Также все желающие смогут совершить омовение в купели рядом с храмом Введения во храм Пресвятой Богородицы в поселке Горький, на улице Покуса, 20.

Единственная купальня в теплом помещении Спасо-Преображенского собора в этом году работать не будет, там можно будет окунуться и набрать святую воду: 19 января с 9:00 до 19:00.

Будет в этом году купель и от храма святого благоверного князя Александра Невского. Она расположена в районе Затона на острове Заячий. Открыта купель для всех желающих с 09:30 до 18:00.

У прорубей на свежем воздухе поставят зимние палатки, в которых с помощью тепловых пушек будет поддерживаться тепло. Гостям предложат горячий чай. Традиционно спуск к воде оборудуют поручнями и противоскользящими ступенями, что гарантирует удобство и безопасность.

Раздача крещенской воды в Хабаровске.

В Крещенский сочельник 18 января и в праздник Крещения Господня 19 января 2025 года во всех храмах Хабаровской епархии пройдут праздничные богослужения и чин освящения воды. Набрать святую воду в хабаровских храмах можно будет с 18 по 19 января 2025. Также после православного праздника воду можно приобрести в церковных лавках.

В первые дни в разливе воды помогут служащие приходов, прихожане и волонтеры. В большинстве соборов святую воду можно набрать самостоятельно, принеся с собой чистые емкости — бутылки или банки.

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