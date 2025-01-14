Где находятся купели на Крещение Господне 2025 в Хабаровске: адреса, время омовения и раздача воды

Приближается один из главных праздников для православных хабаровчан — Крещение Господне 2025. В этот священный день верующие традиционно возносят молитвы, окунаются в прорубь и набирают крещенскую воду. Крещенские омовения начнутся в ночь с 18 на 19 января 2025 года и продлятся до вечера праздничного дня. В храмах Хабаровска пройдут торжественные богослужения в честь Крещения Господня 2025.