Копытные могут вздохнуть спокойно — сезон охоты в Хабаровском крае закрыт

Охотники обязаны подать информацию о добыче, ранении животного или сообщить о неудачной охоте в течение 10 дней после завершения последнего срока, указанного в разрешении. Документы принимаются до 20 января 2025 года в тех же органах, где они были выданы. Несоблюдение этих требований грозит административной ответственностью.