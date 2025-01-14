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Копытные могут вздохнуть спокойно — сезон охоты в Хабаровском крае закрыт

В Хабаровском крае охота на копытных запрещена: охотников просят сдать разрешения до 20 января, нарушителям грозят штрафы.

Источник: Reuters

С 11 января в Хабаровском крае завершился сезон охоты на копытных животных, включая косулю, лося, дикого северного оленя и изюбря, сообщает Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края.

Теперь охотникам необходимо предоставить сведения о добыче, а также вернуть разрешения, полученные на сезон.

Охотники обязаны подать информацию о добыче, ранении животного или сообщить о неудачной охоте в течение 10 дней после завершения последнего срока, указанного в разрешении. Документы принимаются до 20 января 2025 года в тех же органах, где они были выданы. Несоблюдение этих требований грозит административной ответственностью.

Жителей края призывают быть внимательными: если вы заметили случаи незаконной охоты на копытных, сообщайте об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам: 8 (4212) 57−05−44 или 57−05−48.

Организация также напоминает охотникам о важности соблюдения правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

флора и фауна