Копытные могут вздохнуть спокойно — сезон охоты в Хабаровском крае закрыт

С 11 января в Хабаровском крае завершился сезон охоты на копытных животных, включая косулю, лося, дикого северного оленя и изюбря, сообщает Управление охотничьего хозяйства Хабаровского края.
Теперь охотникам необходимо предоставить сведения о добыче, а также вернуть разрешения, полученные на сезон.
Охотники обязаны подать информацию о добыче, ранении животного или сообщить о неудачной охоте в течение 10 дней после завершения последнего срока, указанного в разрешении. Документы принимаются до 20 января 2025 года в тех же органах, где они были выданы. Несоблюдение этих требований грозит административной ответственностью.
Жителей края призывают быть внимательными: если вы заметили случаи незаконной охоты на копытных, сообщайте об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам:
Организация также напоминает охотникам о важности соблюдения правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.