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Внеплановые проверки лесного хозяйства пройдут в Иркутской области

В регионе наблюдается снижение эффективности полномочий в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Рослесхоз проведет несколько внеплановых проверок лесного хозяйства в разных субъектах страны, в том числе в Иркутской области. В регионе наблюдается снижение эффективности в сфере охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов, а также качества оказания государственных лесных услуг, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, в ходе анализа рейтинга оценки эффективности, отчетных материалов и итогов государственной инвентаризации лесов и лесопатологического мониторинга были выделены регионы со сниженной эффективностью исполнения переданных полномочий. В связи с этим будут проведены проверки региональных лесных ведомств для выяснения причин снижения показателей, после чего направят предписания об устранении нарушений.

По словам Ивана Советникова, проверки позволят выявить нарушения и недоработки регионов по реализации переданных полномочий, разработать меры по улучшению их исполнения.

экология