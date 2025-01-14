Внеплановые проверки лесного хозяйства пройдут в Иркутской области

Рослесхоз проведет несколько внеплановых проверок лесного хозяйства в разных субъектах страны, в том числе в Иркутской области. В регионе наблюдается снижение эффективности в сфере охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов, а также качества оказания государственных лесных услуг, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, в ходе анализа рейтинга оценки эффективности, отчетных материалов и итогов государственной инвентаризации лесов и лесопатологического мониторинга были выделены регионы со сниженной эффективностью исполнения переданных полномочий. В связи с этим будут проведены проверки региональных лесных ведомств для выяснения причин снижения показателей, после чего направят предписания об устранении нарушений.
По словам Ивана Советникова, проверки позволят выявить нарушения и недоработки регионов по реализации переданных полномочий, разработать меры по улучшению их исполнения.