Внеплановые проверки лесного хозяйства пройдут в Иркутской области

Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, в ходе анализа рейтинга оценки эффективности, отчетных материалов и итогов государственной инвентаризации лесов и лесопатологического мониторинга были выделены регионы со сниженной эффективностью исполнения переданных полномочий. В связи с этим будут проведены проверки региональных лесных ведомств для выяснения причин снижения показателей, после чего направят предписания об устранении нарушений.