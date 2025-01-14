Новая дамба в Петропавловске дала трещину

«Будет производиться выемка грунта, после сюда будет завозиться инертный материал. Будет послойное уплотнение грунта идти. Ещё будет здесь на правую сторону небольшое уширение откоса. По частному сектору момент. Мы ждём решение. Эти хозпостройки, какая-то часть должна будет убраться».