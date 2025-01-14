Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко рассказал о переезде «Почты России» в Омск

При перерегистрации в регионе для организации будут созданы налоговые преференции.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о том, как реализуется достигнутая договоренность о перерегистрации АО «Почта России» в Омской области. Ранее эту идею одобрили в Совете Федерации, однако на практике реализовать ее оказалось труднее.

Как рассказал глава региона, перенос головных офисов компаний в регионы — это поручение президента России Владимира Путина.

«Пока тяжело это поручение идет. Компаниям сложно отказаться от столицы и переехать в регионы — в Москве штаты сформированы», — заметил губернатор.

В случае перерегистрации в регион «Почта России» получит в Омской области налоговые преференции. Средства можно будет потратить на ремонт и модернизацию почтовых отделений.