Губернатор Хоценко рассказал о переезде «Почты России» в Омск

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о том, как реализуется достигнутая договоренность о перерегистрации АО «Почта России» в Омской области. Ранее эту идею одобрили в Совете Федерации, однако на практике реализовать ее оказалось труднее.
Как рассказал глава региона, перенос головных офисов компаний в регионы — это поручение президента России Владимира Путина.
«Пока тяжело это поручение идет. Компаниям сложно отказаться от столицы и переехать в регионы — в Москве штаты сформированы», — заметил губернатор.
В случае перерегистрации в регион «Почта России» получит в Омской области налоговые преференции. Средства можно будет потратить на ремонт и модернизацию почтовых отделений.