Первый и второй этап строительства дамбы Южного округа Хабаровска завершены

В Хабаровске завершены первый и второй этапы строительства дамбы в Южном округе. Заключение о соответствии объекта капитального строительства на участке от улицы Пионерской от Дендрария до улицы Союзной выдал Ростехнадзор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Этот документ подтверждает качество работ и выполнение проектных задач. Всего сооружение возводят в три этапа. Первый — пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон, второй — почти трехсотметровый участок около торгового центра «Броско Молл». Во время третьего этапа установят заградительное сооружение, а также монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров, который будет составной частью затворного сооружения.
«На объекте установлены железобетонные плиты и парапеты, смонтировано металлическое ограждение на бетонном основании. Для скрепления готовых железобетонных изделий выполнены армирование и бетонирование монолитных участков по всей протяженности объекта», — рассказали в минстрое края.
Сейчас заканчивается работа с заградительным сооружением на входе в акваторию Амурского затона. Подрядчику предстоит завершить устройство монолитного порога.
Эта дамба протянется на 5,5 километра и станет частью самой большой на Дальнем Востоке пешеходной набережной протяженностью 12 километров. Она сможет защитить 16 улиц площадью 300 гектаров.