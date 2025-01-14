Первый и второй этап строительства дамбы Южного округа Хабаровска завершены

Этот документ подтверждает качество работ и выполнение проектных задач. Всего сооружение возводят в три этапа. Первый — пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон, второй — почти трехсотметровый участок около торгового центра «Броско Молл». Во время третьего этапа установят заградительное сооружение, а также монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров, который будет составной частью затворного сооружения.