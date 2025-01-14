Власти Приангарья начали проверку сообщений о рыцаре в доспехах на дне Байкала

Известно, что рыцаря со щитом в одной руке и рындой — корабельным колоколом — в другой поместили в Байкал работники частного дайвинг-центра.
Арт-объект, который задумывался как достопримечательность, установлен на дне озера примерно в 40 метрах от берега, недалеко от поселка Листвянка.
После появления в Сети видеозаписи с рыцарем озера и критики со стороны жителей Приангарья природоохранная прокуратура и сотрудники администрации Листвянки начали проверку.
По ее результатам правоохранители и чиновники примут решение относительно дальнейшей судьбы фигуры в доспехах.