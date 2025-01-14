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Власти Приангарья начали проверку сообщений о рыцаре в доспехах на дне Байкала

Фигура средневекового воина в металлических латах, появившаяся на дне озера Байкал, возмутила жителей Иркутской области. Чиновники и прокуратура проводят проверку.

Источник: Российская газета

Известно, что рыцаря со щитом в одной руке и рындой — корабельным колоколом — в другой поместили в Байкал работники частного дайвинг-центра.

Арт-объект, который задумывался как достопримечательность, установлен на дне озера примерно в 40 метрах от берега, недалеко от поселка Листвянка.

После появления в Сети видеозаписи с рыцарем озера и критики со стороны жителей Приангарья природоохранная прокуратура и сотрудники администрации Листвянки начали проверку.

По ее результатам правоохранители и чиновники примут решение относительно дальнейшей судьбы фигуры в доспехах.

Прокуратура