В Приангарье пройдет один из этапов Международного ралли «Шелковый путь»

Ежегодно организаторы обновляют маршрут проведения ралли. В этом году запланировано проведение гонки на территории двух стран — России и Монголии. Впервые в истории соревнований российский этап будет состоять из двух частей: первая часть пройдет в нашем регионе, далее участники отправятся через Республику Бурятия в Монголию и вернутся в Россию. Финишируют участники ралли «Шелковый путь» в Горно-Алтайске 22 июля.
В Правительстве Иркутской области под председательством Губернатора Игоря Кобзева прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к этапу Международного ралли «Шелковый путь».
«Мероприятие крупное, требует серьезной подготовки, проработки всех организационных моментов. По проведению ралли есть свои особенности, которые необходимо учитывать и обсуждать совместно с руководителем проекта Владимиром Чагиным. Напомню, в столице Восточной Сибири в 2019 году успешно проводилось ралли “Шелковый путь”. Опыт организации этого международного мероприятия по автоспорту в Иркутской области уже есть», — отметил Игорь Кобзев.
Планируется, что в соревновании примут участие спортивные экипажи из более чем 13 стран мира. В подготовке к соревнованиям и непосредственно в гонках будет задействовано более 1000 человек, а также свыше 350 транспортных средств. Победителей определят в пяти категориях: грузовики, автомобили, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы.
«В 2019 году на высочайшем уровне прошло Международное ралли “Шелковый путь”. Я неоднократно от участников слышал в последующие годы просьбу еще раз провести ралли в Иркутске. Здорово, что в этом году такая возможность нам предоставляется. Нас гостеприимно встречает регион. Сибирское гостеприимство — оно особенное, всегда оставляет позитивное впечатление у тех, кто посещает эту часть страны. Эти эмоции передают своим родным, близким и друзьям», — сказал руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. По информации пресс-службы облправительства, участники совещания обсудили организационные вопросы ралли. Уже подготовлен план мероприятий, он будет утвержден до конца марта.
Справка: Ралли-марафон «Шелковый путь» — общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории сложности. Ралли впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей ралли. Данное соревнование включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год, а также в перечень особо значимых мероприятий министерства спорта Российской Федерации.