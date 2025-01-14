В Приангарье пройдет один из этапов Международного ралли «Шелковый путь»

«В 2019 году на высочайшем уровне прошло Международное ралли “Шелковый путь”. Я неоднократно от участников слышал в последующие годы просьбу еще раз провести ралли в Иркутске. Здорово, что в этом году такая возможность нам предоставляется. Нас гостеприимно встречает регион. Сибирское гостеприимство — оно особенное, всегда оставляет позитивное впечатление у тех, кто посещает эту часть страны. Эти эмоции передают своим родным, близким и друзьям», — сказал руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. По информации пресс-службы облправительства, участники совещания обсудили организационные вопросы ралли. Уже подготовлен план мероприятий, он будет утвержден до конца марта.