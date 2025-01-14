Жители зон подтопления в Омской области будут эвакуироваться заблаговременно

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о противопаводковых мероприятиях, которые проводятся в регионе. Эта тема была поднята на прошедшей вчера пресс-конференции главы региона в связи с событиями весны прошлого года. Напомним, сильнейший паводок обрушился тогда на Усть-Ишимский район.