Жители зон подтопления в Омской области будут эвакуироваться заблаговременно

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о противопаводковых мероприятиях, которые проводятся в регионе. Эта тема была поднята на прошедшей вчера пресс-конференции главы региона в связи с событиями весны прошлого года. Напомним, сильнейший паводок обрушился тогда на Усть-Ишимский район.
Как сообщил губернатор, региональной комиссией по ЧС утвержден новый план противопаводковых мероприятий на 20025 год, включающий как оперативные, так и профилактические меры. На территориях, подверженных затоплению, проводятся необходимые работы.
К примеру, в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района проложены водопропускные трубы, углублены кюветы и увеличены высоты профиля дорог. В Одесском районе обустраиваются ров и вал вокруг сел Буняковка, Побочино, Желанное, Лукьяновка и деревни Брезицк, увеличивается высота южной объездной дороги вокруг села Одесского.
Также в Омской области определены потенциальные зоны затопления. Жители этих мест будут эвакуироваться заблаговременно.