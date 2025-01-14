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Жители зон подтопления в Омской области будут эвакуироваться заблаговременно

В регионе принят новый план противопаводковых мероприятий на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о противопаводковых мероприятиях, которые проводятся в регионе. Эта тема была поднята на прошедшей вчера пресс-конференции главы региона в связи с событиями весны прошлого года. Напомним, сильнейший паводок обрушился тогда на Усть-Ишимский район.

Как сообщил губернатор, региональной комиссией по ЧС утвержден новый план противопаводковых мероприятий на 20025 год, включающий как оперативные, так и профилактические меры. На территориях, подверженных затоплению, проводятся необходимые работы.

К примеру, в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района проложены водопропускные трубы, углублены кюветы и увеличены высоты профиля дорог. В Одесском районе обустраиваются ров и вал вокруг сел Буняковка, Побочино, Желанное, Лукьяновка и деревни Брезицк, увеличивается высота южной объездной дороги вокруг села Одесского.

Также в Омской области определены потенциальные зоны затопления. Жители этих мест будут эвакуироваться заблаговременно.